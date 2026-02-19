こんなの面白くないわけがない。人気コメディ俳優ジャック・ブラック（『スクール・オブ・ロック』）とポール・ラッド（『アントマン』）がW主演を務め、全米で大ヒットを飛ばしたコメディ映画『俺たちのアナコンダ』（原題：Anaconda）が４月３日(金)より緊急劇場公開されることが決定した。映画監督と人気俳優を夢見ながらも、それを叶えられていない中年男ふたり。“中年の危機”を乗り越えるべく、大好きな『アナコンダ』(1997