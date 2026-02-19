こんなの面白くないわけがない。

人気コメディ俳優ジャック・ブラック（『スクール・オブ・ロック』）とポール・ラッド（『アントマン』）がW主演を務め、全米で大ヒットを飛ばしたコメディ映画『俺たちのアナコンダ』（原題：Anaconda）が４月３日(金)より緊急劇場公開されることが決定した。

映画監督と人気俳優を夢見ながらも、それを叶えられていない中年男ふたり。“中年の危機”を乗り越えるべく、大好きな『アナコンダ』(1997)のリメイク版を作ることを決意するが、撮影地のジャングルでホンモノの巨大ヘビと遭遇してしまう……というストーリー。もう確実に面白いやつ。全米で昨年のクリスマスに公開されるや、「ハリウッドコメディが復活した！」「暴走コメディ」「100点満点！」など絶賛の声がSNSに溢れ、全世界興行収入は1億ドル超えを達成している。

主演ふたりのメッセージ付き予告編が到着。「ドデカいヘビが暴れ回るぜ！」「ボッチな君でも寂しさを忘れられる！」とアピール。続く予告編では、主人公たちの前途多難すぎる映画撮影の様子を垣間見ることができる。ジャングルに撮影用に持ち込んだヘビが死亡、現地で“代役”を探す彼らはありえないデカさのヘビに遭遇。いや、ここまでデカくなくてよかったんですけど……。

果たして二人は映画を完成させ、中年の危機を乗り越えることができるのか？ というかそもそも生きて帰れるのか!? 愛すべき中年たちの奮闘を、劇場で見守ろう（大笑いしながら）！

『俺たちのアナコンダ』

4月3日(金) 映画館にて緊急公開決定