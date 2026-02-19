自民党最年少当選の新人議員・村木汀（なぎさ）氏が１８日、Ｘを更新。初登院で大御所議員の登院ボタンを押してしまったことについて故意説が出ていることに反論した。村木議員は、１８日に招集された特別国会で登院ボタンを押した際、自分のボタンだけではなく、隣の村上誠一郎議員のボタンも押してしまい、記者から指摘されていた。村上議員は内閣特命大臣を務めた経験もある自民党の重鎮の１人。村木氏はその後、Ｘで「ボ