あす２月２０日（金）夜９時から第6話放送 地上波放送後、TVer にて見逃し配信 Prime Video にて見放題独占配信 累計配信再生回数７００万回を突破！！！ 20年前の誘拐事件と兄の死の謎… 点と点が線でつながる怒濤の終盤！ 衝撃のクライマックスを彩る追加ゲスト解禁！ テレ東では、毎週金曜夜9時～、ドラマ9「元科捜研の主婦」を放送しています。本ドラマはテレビ東京