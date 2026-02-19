辰巳ゆうとが、昨年10月24日東京・LINE CUBE SHIBUYAにて行われたコンサートの模様を収録した映像とCDを3月25日に発売することを発表した。新曲「ロンリー・ジェネレーション」（3月4日発売）に続く今作『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』の元となったツアーは、6月1日大阪・梅田芸術劇場メインホール、7月8日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、10月24日東京・LINE CUBE SHIBUYAと3カ所を