辰巳ゆうとが、昨年10月24日東京・LINE CUBE SHIBUYAにて行われたコンサートの模様を収録した映像とCDを3月25日に発売することを発表した。

新曲「ロンリー・ジェネレーション」（3月4日発売）に続く今作『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』の元となったツアーは、6月1日大阪・梅田芸術劇場メインホール、7月8日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、10月24日東京・LINE CUBE SHIBUYAと3カ所を回るバンド演奏で開催。ツアータイトル「Triangle」には、「ロック」「ダンス」「和」の3つの意味が込められ、各公演が完売している。

LINE CUBE SHIBUYA公演では約2000名の観客が詰めかける中、ロックテイスト溢れる「運命の夏」（Fタイプ）カップリング曲「魂は売るな」からスタート。男女ダンサーとのコラボによるオリジナル曲、カバー曲の歌唱、オリジナル長編歌謡浪曲「沖田総司」、圧巻の歌唱を見せた「イヨマンテの夜」、同公演で初披露となった「鈴鹿峠の旅がらす」（昨年12月17日に発売された演歌だけを満載したスペシャルアルバム『だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜辰巳ゆうと サードアルバム〜』収録曲）、ロングセールスが大きな話題を呼んだ「運命の夏」など全19曲を披露。映像・CD共に全曲が収録される。

Blu-rayおよびDVDではコンサート映像に加え、特典として、コンサートの舞台裏を追ったメイキング映像を収録。ライブCDは2枚組で、DISC1にM1「魂は売るな」〜M10「星くずセレナーデ」を、DISC2にM11長編歌謡浪曲「沖田総司」〜M19「迷宮のマリア」をそれぞれ収録する。

3月4日に発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」は、作詩：売野雅勇、作曲：幸 耕平、編曲：萩田光雄と、前作「運命の夏」と同じ作家陣による作品。「人はひとりじゃない。みんなで幸せになろうよ！」と、孤独や葛藤の日々の中にも、希望の光を夢見て頑張り生きる全ての世代に送ったメッセ―ジソングで、ジャケット写真とカップリング曲が違う3タイプをリリースする。

辰巳ゆうとは今年も東京、愛知、大阪の三大都市を巡るコンサートツアーを開催する。4月24日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、5月27日東京・LINE CUBE SHIBUYAを経て、7月13日大阪・フェスティバルホールでは自身最大規模の会場でコンサートをおこなう予定だ。

■『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』
2026年3月25日発売

Blu-ray：VIXL-513 ￥6,500（税込）
DVD：VIBL-1216 ￥5,500（税込）
CD：VICL66138〜9 ￥3,500（税込）

▲DVD
▲CD

【収録内容】★ Blu-ray＆DVD
01​.魂は売るな　作詩：売野雅勇　作曲：幸 耕平
02​.君のRougeは渇らさない　作詩：松井五郎　作曲：幸 耕平
03​.On the rocks　作詩：深海弦悟　作曲：Scott Taylor　
04​.燕　作詩：いのうえ佳世　作曲：影山時則
05​.誘われてエデン　作詩：咲島レイ　作曲：YORI
06​.センチメンタル・ハート　作詩：咲島レイ　作曲：YORI
07​.純愛ラプソディ　作詩・作曲：竹内まりや
08​.田園　作詩：玉置浩二／須藤 晃　作曲：玉置浩二
09​.ふたりは翼　作詩：阿部広太郎　作曲：安楽謙一
10​.星くずセレナーデ　作詩：深海弦悟　作曲：Scott Taylor　
11​.長編歌謡浪曲「沖田総司」　作詩・作曲：三波美夕紀
12​.下町純情　作詩：久仁京介　作曲：徳久広司
13​.心機一転　作詩：久仁京介　作曲：宮下健治
14​.鈴鹿峠の旅がらす　作詩：久仁京介　作曲：岡 千秋
15​.イヨマンテの夜　作詩：菊田一夫　作曲：古関裕而
16​.雪月花　作詩：原 文彦　作曲：岡 千秋

【アンコール】
17​.友よ　作詩：水樹恵也　作曲：鈴木 豪
18​.運命の夏　作詩：売野雅勇　作曲：幸 耕平
19​.迷宮のマリア　作詩：松井五郎　作曲：幸 耕平

【特典映像】
20​.Making of 辰巳ゆうとコンサート

★ライブCD（2枚組）
01「魂は売るな」〜10「星くずセレナーデ」をDISC1
11長編歌謡浪曲「沖田総司」〜19「迷宮のマリア」をDISC2に収録　
（ステージトークなども収録）

※3アイテムとも辰巳ゆうとのステージフォト満載のブックレット封入

■「ロンリー・ジェネレーション」
2026年3月4日発売
各￥1,500（税込）

【Aタイプ】VICL-37810
1​.ロンリー・ジェネレーション
作詩：売野雅勇　作曲：幸 耕平　編曲：萩田光雄
2​.卒業
作詩：売野雅勇　作曲：幸 耕平　編曲：萩田光雄　
3​.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）
4​.卒業（オリジナル･カラオケ）

【Bタイプ】VICL-37811
1​.ロンリー・ジェネレーション
作詩：売野雅勇　作曲：幸 耕平　編曲：萩田光雄
2​.遠い篝火（ルビ：「かがりび」）
作詩：売野雅勇　作曲：幸 耕平　編曲：坂本昌之　
3​.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）
4​.遠い篝火（オリジナル･カラオケ）（ルビ：「かがりび」）

【Cタイプ】：VICL-37812
1​.ロンリー・ジェネレーション
作詩：売野雅勇　作曲：幸 耕平　編曲：萩田光雄
2​.春の粉雪
作詩：売野雅勇　作曲：幸 耕平　編曲：坂本昌之　
3​.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）
4​.春の粉雪（オリジナル･カラオケ）

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて3月4日配信
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

■コンサート・イベント情報

＜新曲『ロンリー・ジェネレーション』発売記念 辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞
2026年3月5日(木)千葉県／柏市民文化会館

＜辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞
2026年3月21日（土）埼玉県／鴻巣市文化センター（クレアこうのす）大ホール

＜力いっぱい演歌です！辰巳ゆうとコンサートin 新歌舞伎座〜だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜＞
2026年3月29日（日）大阪府／新歌舞伎座

＜辰巳ゆうとスペシャルコンサート2026＞
2026年4月24日（金）愛知県/日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2026年5月27日（水）
東京都/LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

2026年7月13日（月）
大阪府/フェスティバルホール

その他詳しい情報は下記にて御確認ください。
辰巳ゆうとオフィシャルサイト　https://www.tatsumi-yuto.com/

■＜「ロンリー・ジェネレーション」発売記念イベント＞
2月21日(土) 　13:00〜/15:00〜/17:00〜 東京・東十条商店街会館（問：ミュージックショップ・ダン）
2月22日(日) 12:00〜/15:00〜 千葉・イオンタウンユーカリが丘 東街区１Fインフォメーション前
2月24日(火) 12:00〜/15:00〜 千葉・ユアエルム成田 1F センタープラザ
2月25日(水）　12:00〜/15:00〜　東京・アリオ亀有 1F サニーコート
2月28日(土) 12:00〜/15:00〜　埼玉・イオン南越谷店 2F 特設会場
3月3日(火)　12:00〜/15:00〜　 東京・アリオ葛西 　1階ウエストコート
3月4日(水)　12:00〜/15:00〜 東京・町田ターミナルプラザ市民広場
3月6日(金)　13:00〜/15:00〜/17:00〜 東京・北区赤羽会館 4F小ホール(問：ミュージックショップ・ダン)
3月7日(土)　12:00〜/14:00〜/16:00〜 大阪・セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM（アマスタ）
3月8日(日) 16:00〜/18:00〜　兵庫・須磨パティオ　買物広場

その他詳しい情報は下記にて御確認ください。
辰巳ゆうと　ビクターエンタテインメントサイト　https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A025361.html

関連リンク

◆辰巳ゆうと オフィシャルサイト
◆辰巳ゆうと オフィシャルX
◆辰巳ゆうと オフィシャルInstagram
◆辰巳ゆうと オフィシャルYouTubeチャンネル
◆辰巳ゆうと オフィシャルTikTok