辰巳ゆうと、＜スペシャルコンサートツアー2025-Triangle-＞LINE CUBE SHIBUYA公演の模様が映像・CD化
辰巳ゆうとが、昨年10月24日東京・LINE CUBE SHIBUYAにて行われたコンサートの模様を収録した映像とCDを3月25日に発売することを発表した。
新曲「ロンリー・ジェネレーション」（3月4日発売）に続く今作『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』の元となったツアーは、6月1日大阪・梅田芸術劇場メインホール、7月8日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、10月24日東京・LINE CUBE SHIBUYAと3カ所を回るバンド演奏で開催。ツアータイトル「Triangle」には、「ロック」「ダンス」「和」の3つの意味が込められ、各公演が完売している。
LINE CUBE SHIBUYA公演では約2000名の観客が詰めかける中、ロックテイスト溢れる「運命の夏」（Fタイプ）カップリング曲「魂は売るな」からスタート。男女ダンサーとのコラボによるオリジナル曲、カバー曲の歌唱、オリジナル長編歌謡浪曲「沖田総司」、圧巻の歌唱を見せた「イヨマンテの夜」、同公演で初披露となった「鈴鹿峠の旅がらす」（昨年12月17日に発売された演歌だけを満載したスペシャルアルバム『だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜辰巳ゆうと サードアルバム〜』収録曲）、ロングセールスが大きな話題を呼んだ「運命の夏」など全19曲を披露。映像・CD共に全曲が収録される。
Blu-rayおよびDVDではコンサート映像に加え、特典として、コンサートの舞台裏を追ったメイキング映像を収録。ライブCDは2枚組で、DISC1にM1「魂は売るな」〜M10「星くずセレナーデ」を、DISC2にM11長編歌謡浪曲「沖田総司」〜M19「迷宮のマリア」をそれぞれ収録する。
3月4日に発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」は、作詩：売野雅勇、作曲：幸 耕平、編曲：萩田光雄と、前作「運命の夏」と同じ作家陣による作品。「人はひとりじゃない。みんなで幸せになろうよ！」と、孤独や葛藤の日々の中にも、希望の光を夢見て頑張り生きる全ての世代に送ったメッセ―ジソングで、ジャケット写真とカップリング曲が違う3タイプをリリースする。
辰巳ゆうとは今年も東京、愛知、大阪の三大都市を巡るコンサートツアーを開催する。4月24日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、5月27日東京・LINE CUBE SHIBUYAを経て、7月13日大阪・フェスティバルホールでは自身最大規模の会場でコンサートをおこなう予定だ。
■『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』
2026年3月25日発売
Blu-ray：VIXL-513 ￥6,500（税込）
DVD：VIBL-1216 ￥5,500（税込）
CD：VICL66138〜9 ￥3,500（税込）
【収録内容】★ Blu-ray＆DVD
01.魂は売るな 作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平
02.君のRougeは渇らさない 作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平
03.On the rocks 作詩：深海弦悟 作曲：Scott Taylor
04.燕 作詩：いのうえ佳世 作曲：影山時則
05.誘われてエデン 作詩：咲島レイ 作曲：YORI
06.センチメンタル・ハート 作詩：咲島レイ 作曲：YORI
07.純愛ラプソディ 作詩・作曲：竹内まりや
08.田園 作詩：玉置浩二／須藤 晃 作曲：玉置浩二
09.ふたりは翼 作詩：阿部広太郎 作曲：安楽謙一
10.星くずセレナーデ 作詩：深海弦悟 作曲：Scott Taylor
11.長編歌謡浪曲「沖田総司」 作詩・作曲：三波美夕紀
12.下町純情 作詩：久仁京介 作曲：徳久広司
13.心機一転 作詩：久仁京介 作曲：宮下健治
14.鈴鹿峠の旅がらす 作詩：久仁京介 作曲：岡 千秋
15.イヨマンテの夜 作詩：菊田一夫 作曲：古関裕而
16.雪月花 作詩：原 文彦 作曲：岡 千秋
【アンコール】
17.友よ 作詩：水樹恵也 作曲：鈴木 豪
18.運命の夏 作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平
19.迷宮のマリア 作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平
【特典映像】
20.Making of 辰巳ゆうとコンサート
★ライブCD（2枚組）
01「魂は売るな」〜10「星くずセレナーデ」をDISC1
11長編歌謡浪曲「沖田総司」〜19「迷宮のマリア」をDISC2に収録
（ステージトークなども収録）
※3アイテムとも辰巳ゆうとのステージフォト満載のブックレット封入
■「ロンリー・ジェネレーション」
2026年3月4日発売
各￥1,500（税込）
【Aタイプ】VICL-37810
1.ロンリー・ジェネレーション
作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄
2.卒業
作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄
3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）
4.卒業（オリジナル･カラオケ）
【Bタイプ】VICL-37811
1.ロンリー・ジェネレーション
作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄
2.遠い篝火（ルビ：「かがりび」）
作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之
3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）
4.遠い篝火（オリジナル･カラオケ）（ルビ：「かがりび」）
【Cタイプ】：VICL-37812
1.ロンリー・ジェネレーション
作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄
2.春の粉雪
作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之
3.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）
4.春の粉雪（オリジナル･カラオケ）
音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて3月4日配信
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz
■コンサート・イベント情報
＜新曲『ロンリー・ジェネレーション』発売記念 辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞
2026年3月5日(木)千葉県／柏市民文化会館
＜辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞
2026年3月21日（土）埼玉県／鴻巣市文化センター（クレアこうのす）大ホール
＜力いっぱい演歌です！辰巳ゆうとコンサートin 新歌舞伎座〜だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜＞
2026年3月29日（日）大阪府／新歌舞伎座
＜辰巳ゆうとスペシャルコンサート2026＞
2026年4月24日（金）愛知県/日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
2026年5月27日（水）
東京都/LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
2026年7月13日（月）
大阪府/フェスティバルホール
その他詳しい情報は下記にて御確認ください。
辰巳ゆうとオフィシャルサイト https://www.tatsumi-yuto.com/
■＜「ロンリー・ジェネレーション」発売記念イベント＞
2月21日(土) 13:00〜/15:00〜/17:00〜 東京・東十条商店街会館（問：ミュージックショップ・ダン）
2月22日(日) 12:00〜/15:00〜 千葉・イオンタウンユーカリが丘 東街区１Fインフォメーション前
2月24日(火) 12:00〜/15:00〜 千葉・ユアエルム成田 1F センタープラザ
2月25日(水） 12:00〜/15:00〜 東京・アリオ亀有 1F サニーコート
2月28日(土) 12:00〜/15:00〜 埼玉・イオン南越谷店 2F 特設会場
3月3日(火) 12:00〜/15:00〜 東京・アリオ葛西 1階ウエストコート
3月4日(水) 12:00〜/15:00〜 東京・町田ターミナルプラザ市民広場
3月6日(金) 13:00〜/15:00〜/17:00〜 東京・北区赤羽会館 4F小ホール(問：ミュージックショップ・ダン)
3月7日(土) 12:00〜/14:00〜/16:00〜 大阪・セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM（アマスタ）
3月8日(日) 16:00〜/18:00〜 兵庫・須磨パティオ 買物広場
その他詳しい情報は下記にて御確認ください。
辰巳ゆうと ビクターエンタテインメントサイト https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A025361.html
関連リンク
◆辰巳ゆうと オフィシャルサイト
◆辰巳ゆうと オフィシャルX
◆辰巳ゆうと オフィシャルInstagram
◆辰巳ゆうと オフィシャルYouTubeチャンネル
◆辰巳ゆうと オフィシャルTikTok