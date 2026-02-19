辰巳ゆうとが、昨年10月24日東京・LINE CUBE SHIBUYAにて行われたコンサートの模様を収録した映像とCDを3月25日に発売することを発表した。

新曲「ロンリー・ジェネレーション」（3月4日発売）に続く今作『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』の元となったツアーは、6月1日大阪・梅田芸術劇場メインホール、7月8日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、10月24日東京・LINE CUBE SHIBUYAと3カ所を回るバンド演奏で開催。ツアータイトル「Triangle」には、「ロック」「ダンス」「和」の3つの意味が込められ、各公演が完売している。

LINE CUBE SHIBUYA公演では約2000名の観客が詰めかける中、ロックテイスト溢れる「運命の夏」（Fタイプ）カップリング曲「魂は売るな」からスタート。男女ダンサーとのコラボによるオリジナル曲、カバー曲の歌唱、オリジナル長編歌謡浪曲「沖田総司」、圧巻の歌唱を見せた「イヨマンテの夜」、同公演で初披露となった「鈴鹿峠の旅がらす」（昨年12月17日に発売された演歌だけを満載したスペシャルアルバム『だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜辰巳ゆうと サードアルバム〜』収録曲）、ロングセールスが大きな話題を呼んだ「運命の夏」など全19曲を披露。映像・CD共に全曲が収録される。

Blu-rayおよびDVDではコンサート映像に加え、特典として、コンサートの舞台裏を追ったメイキング映像を収録。ライブCDは2枚組で、DISC1にM1「魂は売るな」〜M10「星くずセレナーデ」を、DISC2にM11長編歌謡浪曲「沖田総司」〜M19「迷宮のマリア」をそれぞれ収録する。

3月4日に発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」は、作詩：売野雅勇、作曲：幸 耕平、編曲：萩田光雄と、前作「運命の夏」と同じ作家陣による作品。「人はひとりじゃない。みんなで幸せになろうよ！」と、孤独や葛藤の日々の中にも、希望の光を夢見て頑張り生きる全ての世代に送ったメッセ―ジソングで、ジャケット写真とカップリング曲が違う3タイプをリリースする。

辰巳ゆうとは今年も東京、愛知、大阪の三大都市を巡るコンサートツアーを開催する。4月24日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール、5月27日東京・LINE CUBE SHIBUYAを経て、7月13日大阪・フェスティバルホールでは自身最大規模の会場でコンサートをおこなう予定だ。

■『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー2025 -Triangle-』

2026年3月25日発売 Blu-ray：VIXL-513 ￥6,500（税込）

DVD：VIBL-1216 ￥5,500（税込）

CD：VICL66138〜9 ￥3,500（税込） ▲DVD ▲CD 【収録内容】★ Blu-ray＆DVD

01​.魂は売るな 作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平

02​.君のRougeは渇らさない 作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平

03​.On the rocks 作詩：深海弦悟 作曲：Scott Taylor

04​.燕 作詩：いのうえ佳世 作曲：影山時則

05​.誘われてエデン 作詩：咲島レイ 作曲：YORI

06​.センチメンタル・ハート 作詩：咲島レイ 作曲：YORI

07​.純愛ラプソディ 作詩・作曲：竹内まりや

08​.田園 作詩：玉置浩二／須藤 晃 作曲：玉置浩二

09​.ふたりは翼 作詩：阿部広太郎 作曲：安楽謙一

10​.星くずセレナーデ 作詩：深海弦悟 作曲：Scott Taylor

11​.長編歌謡浪曲「沖田総司」 作詩・作曲：三波美夕紀

12​.下町純情 作詩：久仁京介 作曲：徳久広司

13​.心機一転 作詩：久仁京介 作曲：宮下健治

14​.鈴鹿峠の旅がらす 作詩：久仁京介 作曲：岡 千秋

15​.イヨマンテの夜 作詩：菊田一夫 作曲：古関裕而

16​.雪月花 作詩：原 文彦 作曲：岡 千秋 【アンコール】

17​.友よ 作詩：水樹恵也 作曲：鈴木 豪

18​.運命の夏 作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平

19​.迷宮のマリア 作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 【特典映像】

20​.Making of 辰巳ゆうとコンサート ★ライブCD（2枚組）

01「魂は売るな」〜10「星くずセレナーデ」をDISC1

11長編歌謡浪曲「沖田総司」〜19「迷宮のマリア」をDISC2に収録

（ステージトークなども収録） ※3アイテムとも辰巳ゆうとのステージフォト満載のブックレット封入

■「ロンリー・ジェネレーション」

2026年3月4日発売

各￥1,500（税込） 【Aタイプ】VICL-37810

1​.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2​.卒業

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

3​.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4​.卒業（オリジナル･カラオケ） 【Bタイプ】VICL-37811

1​.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2​.遠い篝火（ルビ：「かがりび」）

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

3​.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4​.遠い篝火（オリジナル･カラオケ）（ルビ：「かがりび」） 【Cタイプ】：VICL-37812

1​.ロンリー・ジェネレーション

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2​.春の粉雪

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

3​.ロンリー・ジェネレーション（オリジナル･カラオケ）

4​.春の粉雪（オリジナル･カラオケ） 音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて3月4日配信

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

■コンサート・イベント情報 ＜新曲『ロンリー・ジェネレーション』発売記念 辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞

2026年3月5日(木)千葉県／柏市民文化会館 ＜辰巳ゆうとコンサートツアー2026＞

2026年3月21日（土）埼玉県／鴻巣市文化センター（クレアこうのす）大ホール ＜力いっぱい演歌です！辰巳ゆうとコンサートin 新歌舞伎座〜だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜＞

2026年3月29日（日）大阪府／新歌舞伎座 ＜辰巳ゆうとスペシャルコンサート2026＞

2026年4月24日（金）愛知県/日本特殊陶業市民会館ビレッジホール 2026年5月27日（水）

東京都/LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 2026年7月13日（月）

大阪府/フェスティバルホール その他詳しい情報は下記にて御確認ください。

辰巳ゆうとオフィシャルサイト https://www.tatsumi-yuto.com/ ■＜「ロンリー・ジェネレーション」発売記念イベント＞

2月21日(土) 13:00〜/15:00〜/17:00〜 東京・東十条商店街会館（問：ミュージックショップ・ダン）

2月22日(日) 12:00〜/15:00〜 千葉・イオンタウンユーカリが丘 東街区１Fインフォメーション前

2月24日(火) 12:00〜/15:00〜 千葉・ユアエルム成田 1F センタープラザ

2月25日(水） 12:00〜/15:00〜 東京・アリオ亀有 1F サニーコート

2月28日(土) 12:00〜/15:00〜 埼玉・イオン南越谷店 2F 特設会場

3月3日(火) 12:00〜/15:00〜 東京・アリオ葛西 1階ウエストコート

3月4日(水) 12:00〜/15:00〜 東京・町田ターミナルプラザ市民広場

3月6日(金) 13:00〜/15:00〜/17:00〜 東京・北区赤羽会館 4F小ホール(問：ミュージックショップ・ダン)

3月7日(土) 12:00〜/14:00〜/16:00〜 大阪・セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM（アマスタ）

3月8日(日) 16:00〜/18:00〜 兵庫・須磨パティオ 買物広場 その他詳しい情報は下記にて御確認ください。

辰巳ゆうと ビクターエンタテインメントサイト https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A025361.html