何度も革命的なドライバーを生み出してきたキャロウェイから再び衝撃作が登場。業界初の異素材・三層フェースを鹿又が検証！ドライバー、FW、UT、アイアンもすべてコースで試打した。 キャロウェイ「QUANTUM」「ソニーオープン」で使用率No.1 チタンを約14％薄くしたことでボールスピードアップを実現 チタン、ポリメッシュ、カーボンという三層設計