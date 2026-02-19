ウワサの“QUANTUM”を徹底試打！ 三層フェースのドライバーは衝撃！　「次世代のスピードを感じた」　

何度も革命的なドライバーを生み出してきたキャロウェイから再び衝撃作が登場。業界初の異素材・三層フェースを鹿又が検証！ ドライバー、FW、UT、アイアンもすべてコースで試打した。

チタンを約14％薄くしたことで

ボールスピードアップを実現

チタン、ポリメッシュ、カーボンという三層設計にしたことで、チタンフェースの薄肉化に成功。初速アップにつながった

PGAツアー「ソニーオープン2026」では

ドライバー使用率1位を獲得。

米国下部ツアーでは石川遼も初戦から投入。

はじめて『クアンタム』を打ったときは衝撃でした。私は「素材に変化がないかぎり、ドライバーで大きな進歩はない」といってきましたが、三層フェースは素材変化以上の進化がある。もともとキャロウェイの歴代のドライバーは、ボールスピードが速かったのですが『クアンタム』はフェースにパワーを溜めこんでから強く跳ね返す、これまでのドライバーにはなかった打感とスピード感です。

ボールスピードが上がっているのに、やさしくなっていることも驚きです。スピン量を犠牲にせず、適正スピンのままスピードアップを実現。慣性モーメントを極端に大きくしてはいないので振りやすい。革新的なのにやさしいのは、90年代のビッグバーサを彷彿させます。

「TRI-FORCE構造＋AIフェースの効果で上下左右でのミスヒットに強く、ボールスピードがほとんど変わりません」



5つの『クアンタム』から自分に合ったモデルを選ぶには、もっとも汎用性の高い『MAX』から打ってください。『MAX』を打って「球の高さがほしい」「スライスする」と感じたら『MAX D』を。『MAX』『MAX D』がハードに感じたら軽量設計の『MAX FAST』と相性がいいはず。『MAX FAST』はシニア向けではなく、ヘッドスピード40ｍ／秒前後でも飛ばせるドライバーです。

『MAX』で打球が高く上がりすぎる、つかまりすぎたら『トリプルダイヤモンド MAX』を試してください。それでもスピン量が多かったり、操作性が物足りない人なら『トリプルダイヤモンド』ですね。

QUANTUM

MAX

オーソドックスな

丸型の万人向け

キャロウェイらしいオーソドックスな丸型形状で、振り感、弾道、つかまりが万人向けのスタンダードモデル

SPEC●ヘッド体積／460㏄●ロフト角／9、10.5、12度●ライ角／58度●シャフト／ATHLEMAX 50など●価格／11万円～

QUANTUM

MAX D

歴代のMAX Dより

乗り感がある

ドローバイアスのMAX Dはインパクト時のボールの乗り感がよくなり、コントロール性能が上がった

SPEC●ヘッド体積／460cc●ロフト角／9、10.5、12度●ライ角／59度●シャフト／ATHLEMAX 50など●価格／11万円～

QUANTUM

MAX FAST

飛距離の

ポテンシャルはNo.1

クラブ重量が280グラム台と軽量設計のMAX FASTは、5モデルのなかでもっとも飛距離のポテンシャルが高い

SPEC●ヘッド体積／460 cc●ロフト角／9.5、10.5、12度●ライ角／59度●シャフト／SPDSTAR 40など●価格／11万8800円～

QUANTUM

トリプルダイヤモンド

ロースピンで

操作性重視

従来の◆◆◆（トリプルダイヤモンド）の流れを継承したツアーモデル。ロースピンかつ、操作性を重視

SPEC●ヘッド体積／450 cc●ロフト角／8、9、10.5度●ライ角／57度●シャフト／TENSEI GRAY 60 for Callawayなど●価格／11万8800円～

QUANTUM

トリプルダイヤモンド MAX

中間ではなく

「MAX」に近い

トリプルダイヤモンドMAXは、トリプルダイヤモンドとMAXの中間ではなく、かなり「MAX」寄りになっている

SPEC●ヘッド体積／460 cc●ロフト角／9、10.5度●ライ角／57度●シャフト／TENSEI GRAY 60 for Callawayなど●価格／11万8800円～

「トリプルダイヤモンド MAXはかなり完成度が高い。女子プロの使用率が上がりそうなモデルです」

ドライバーは三層フェースのスピードが衝撃的でしたが、FW・UT・アイアンは完成度の高さが際立っています。まず、FWとUTは打ち出し角が高い。スピンが入って高く上がるというより、インパクト直後からフワッと上がる。これはタングステンをソール内部で浮かせた「スピードウェーブ2.0」の効果だと思います。とくに3、5番ウッドの球の上がりやすさはトップクラスです。

そして、アイアンは直進性がすごかった。往年の『X14』を彷彿させるグースネックでつかまりがよく、打球も曲がらない。ヒール、トゥ側で打ったときもフェースをスクエアにキープしたまま振り切れます。打点にバラつきがあるタイプでも、グリーンを外さないショットが打てるでしょう。

FW・UTは弾道の高さをしっかり出せて、アイアンは曲がり幅を抑えられる『クアンタム』は、スコアメイクに理想的な特性をもっています。

キャロウェイはFW・UT・アイアンの

ボールスピードも速いから

やさしいクラブに仕上げられる

キャロウェイはドライバーだけではなく、FW・UT・アイアンのフェースもボールスピードが速い。スピードは十分あるので、ヘッドの設計としてはやさしさを追求できる。そのやさしさをFW・UTのスピードウェーブ2.0構造や、アイアンの360度アンダーカットキャビティによって実現していますね。

QUANTUM

MAX IRON

360度アンダーカット

構造を採用！

従来のフェースカップ構造よりもフェースがたわむ範囲が大きく広がる360度アンダーカップ構造を搭載

SPEC●ロフト角／29度（#7）●長さ／37.5インチ（#7）●シャフト／ATHLEMAX 60など●価格／14万8500円（5本セット・#6～PW）、2万9700円（単品・#5、AW、GW、SW）

QUANTUM

MAX FAST IRON

大型化かつ

さらにグースに

クアンタム アイアンをひと回り大型化して、グースをつけている。軽量による振りやすさも魅力

SPEC●ロフト角／28度（#7）●長さ／37.5インチ（#7）●シャフト／SPDSTAR 50など●価格／14万8500円（5本セット・#7-PW、AW）、2万9700円（単品・#5、#6、GW、SW）

QUANTUM

MAX UT

FWと同じ内部構造

顔はアイアンに近い

エリート FWで採用した「スピードウェーブ構造」を進化させてUTに初採用。アイアン感覚で構えられる

SPEC●番手／3、4、5、6、7Ｈ●ロフト角／21度（4Ｈ）●長さ／40.125インチ（4H）●シャフト／ATHLEMAX 60など●価格／5万7200円

QUANTUM

MAX FAST UT

楽に振り切れて

打球が高く上がる

ヘッドサイズも大きくなり、打球も高く上がりやすいMAX FAST UT。楽に振り切れて直進性と飛距離を両立

SPEC●番手／3、4、5、6、7、8Ｈ●ロフト角／22度（4H）●長さ／39.875インチ（4H）●シャフト／SPDSTAR 50など●価格／5万7200円

QUANTUM

MAX FW

エリートより

広範囲でスピード増！

エリートのFWでも採用したスピードウェーブ2.0をさらにフェース側に移動したことで下側ヒットに強くなった

SPEC●番手／3、3HL、5、7、Heaven、9、11W●ロフト角／15度（3W）●長さ／43インチ（3W）●シャフト／ATHLEMAX 50など●価格／6万7100円

QUANTUM

MAX D FW

ハイドローが打てる

大型ヘッド

ドローバイアス設計かつ、シリーズ最大のヘッドサイズ。打球も高く上がりやすくて高弾道のドローが打てる

SPEC●番手／3、3HL、5、7W●ロフト角／15度（3W）●長さ／43インチ（3W）●シャフト／ATHLEMAX 50など●価格／6万7100円

QUANTUM

MAX FAST FW

純正シャフトは

50グラム以下

MAX FASTは純正シャフトが50グラム以下の軽量設計。ヘッドスピード40m／秒未満でも打ちこなせる

SPEC●番手／3、5、7、9W●ロフト角／16度（3W）●長さ／43.5インチ（3W）●シャフト／SPDSTAR 40など●価格／6万7100円

QUANTUM

トリプル

ダイヤモンド FW

洋梨形状で

目標を狙って打てる

キャロウェイらしいスピード感はありつつ、ターゲットを積極的に狙えるシャープさがある洋梨型のヘッド

SPEC●番手／3、5、7W●ロフト角／15度（3W）●長さ／43インチ（3W）●シャフト／TENSEI GRAY 60 for Callawayなど●価格／6万9300円

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一 撮影＝田中宏幸 協力＝日神グループ 平川CC