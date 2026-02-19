女優でタレントのＭＥＧＵＭＩ（４４）が１８日、「令和ロマン」高比良くるま（３１）との交際を文春オンラインで報じられ、１３歳差カップルの誕生が反響を呼んでいる。報道によると、２人は数週間前に交際開始したそうで、１月下旬深夜、都内のバーで肩を並べていたという。ＭＥＧＵＭＩがプロデューサーを務めたネットフリックス恋愛リアリティーショー番組「ラヴ上等」が昨年１２月、配信開始。ＭＥＧＵＭＩとくるまは同