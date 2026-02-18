Mr.Childrenの22枚目のオリジナルアルバム『産声』（3月25日発売）から、新曲「Saturday」が2月21日に配信されることが決定した。【動画】Mr.Children「Again」Lyric Videoカバーアートディレクション＆デザインは森本千絵氏（goen°）が担当している。また、同日の午後7時には同曲のミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開される。さらに、4月からスタートする全国ツアータイトルが『Mr.Children Tour 2026 “Saturday