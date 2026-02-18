【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが表紙＆裏表紙を飾る『JUNON』臨時増刊版4・5月合併号が、2月20日に発売。稲垣吾郎、超特急のアロハとハルも登場する。 ■HANA リリースのたびにチャートを席巻し、2025年末の『第67回輝く！日本レコード大賞』では最優秀新人賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場と勢いが止まらない7人の、リアルでキュートな本音トークをお届け。 「自分のチャ