HANA『JUNON』臨時増刊版で表紙＆裏表紙をジャック！稲垣吾郎、超特急アロハ＆ハルも登場
HANAが表紙＆裏表紙を飾る『JUNON』臨時増刊版4・5月合併号が、2月20日に発売。稲垣吾郎、超特急のアロハとハルも登場する。
■HANA
リリースのたびにチャートを席巻し、2025年末の『第67回輝く！日本レコード大賞』では最優秀新人賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場と勢いが止まらない7人の、リアルでキュートな本音トークをお届け。
「自分のチャームポイントは？」「1日だけほかのメンバーに入れ替わるなら何をする？」など7人のキャラクターが垣間見える話から、待望の1stアルバム『HANA』について、また3月から始まる全国ツアーで楽しみなことなど、たっぷりと語っている。
◎HANA インタビュー（一部抜粋）
また臨時増刊版では、ここでしか手に入らないメッセージ入りのA3サイズ両面ポスターが特別付録となっている。
■稲垣吾郎
『JUNON』4・5月合併号には、主演舞台『プレゼント・ラフター』で、魅力的だけどどこか大人げない俳優・ギャリーを演じる稲垣吾郎が登場。読者から募った疑問・質問を携え、体当たり取材。ベールに包まれたプライベートもチラ見え。
◎稲垣吾郎 インタビュー（一部抜粋）
Q.お家でセリフの練習中に猫ちゃんたちがじゃれてきたときはどうしていますか？
よくそういう話を聞くけど、うちの猫はじゃれてくることがあまりないんだよね。つかず離れずみたいな感じで寄ってきてもスッとどこかに行ったり、こっちが触ろうと思ったら逃げたり。いつちょっと離れたところにいる感じ。それは別に空気を読んでいるとかではなく、うちの子はあまりベタベタしない性格なんじゃないかな。ただ、猫とか動物って大きな音が苦手だから、練習で大きめの声を出したり歌ったりすると、びっくりして逃げちゃうことはある。
■超特急アロハ×ハル
『JUNON』4・5月合併号では、 各界の“ケミ” （＝「化学反応（Chemistry）」を意味し、近年では人と人との間に生まれる相性のよさを指すことも）を大特集した「うちのケミ、最強！」特集を掲載。
超特急からは、最年少コンビで“ポンコツケミ”!?の、アロハ×ハルが登場。「お互いの第一印象は？」「プライベートの仲良しエピ」など、ふたりが起こす化学反応に迫る。
◎アロハ×ハル インタビュー（一部抜粋）
Q.今の関係は？
アロハ：ブラザー（巻き舌で）
ハル：うっざ（笑）。その言い方をどうにかして誌面で伝えたい。
アロハ：二次元コードとか貼ればいいんじゃない？
ハル：手間かかるわ（笑）
アロハ：いちばん近しい関係ではあるね。ふたりとも研究生から超特急に入って、俳優とかの仕事面でも似てるから、話しやすいし。お互いが支え合うというか鼓舞しあえる関係。あとは年下でもあるので、かわいい弟。しっかりしてるから年下には見えないけどね（笑）。離れてても1コ上くらいの感覚。
ハル：俺が1コ上ってことだよね。
アロハ：俺が1コ上だろ。いや、実際は4コ上だけど（笑）
ハル：俺はマジ、ライバル。
アロハ：ウソつくなよ（笑）
ハル：ゲーム相手だから、つねに負けたくない（笑）
アロハ：あはは（笑）。僕らのYouTubeでハルと俺が戦ってるのが上がってるよね。
ハル：あれは1年前だから、今は俺のほうが遊んであげてるレベルなんで。
アロハ：言ったな。じゃあ、YouTube撮り直す？（笑）
■書籍情報
2026.02.20 ON SALE
『JUNON』4・5月合併号通常版
2026.02.20 ON SALE
『JUNON』4・5月合併号臨時増刊版
