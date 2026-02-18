HANA『JUNON』臨時増刊版で表紙＆裏表紙をジャック！稲垣吾郎、超特急アロハ＆ハルも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが表紙＆裏表紙を飾る『JUNON』臨時増刊版4・5月合併号が、2月20日に発売。稲垣吾郎、超特急のアロハとハルも登場する。

■HANA

リリースのたびにチャートを席巻し、2025年末の『第67回輝く！日本レコード大賞』では最優秀新人賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場と勢いが止まらない7人の、リアルでキュートな本音トークをお届け。

「自分のチャームポイントは？」「1日だけほかのメンバーに入れ替わるなら何をする？」など7人のキャラクターが垣間見える話から、待望の1stアルバム『HANA』について、また3月から始まる全国ツアーで楽しみなことなど、たっぷりと語っている。

◎HANA インタビュー（一部抜粋）

また臨時増刊版では、ここでしか手に入らないメッセージ入りのA3サイズ両面ポスターが特別付録となっている。

■稲垣吾郎

『JUNON』4・5月合併号には、主演舞台『プレゼント・ラフター』で、魅力的だけどどこか大人げない俳優・ギャリーを演じる稲垣吾郎が登場。読者から募った疑問・質問を携え、体当たり取材。ベールに包まれたプライベートもチラ見え。

◎稲垣吾郎 インタビュー（一部抜粋）