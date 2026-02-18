ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。開催国イタリアの23歳ララナキ・グットマンのシックな衣装には、ファンから「センスを感じる」「素敵」といった声が届いている。地元の大歓声を受けたグットマンは、濃いピンクのドレスの上に、首元まである黒いシースルーの衣装を着用したシックな装いで登場。冒頭のコンビネーションジャン