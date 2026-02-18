プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が18日、自身のXを更新。「オリンピックのメダルは重みが違う」と言われていることについて、自身のユーモアを交えて“物理的に”証明した写真が話題となっている。【写真】「肩がかなり凝る」宇野昌磨が公開した“オリンピックのメダルは重みが違う”の“重み”宇野は「みんな口を揃えて言うオリンピックのメダルは重みが違うと。どれくらいかというと肩がかなり凝る」とコメントし