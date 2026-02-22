フィギュアスケート男子で元世界王者の宇野昌磨さん（２８）が２２日、都内で人気ゲーム「ＡｐｅｘＬｅｇｅｎｄｓ」を使用した特別イベント「ＬｅｍｉｎｏＰｒｅｓｅｎｔｓｅ−ｅｌｅｍｅｎｔｓＤＲＥＡＭＭＡＴＣＨＡＰＥＸＬＥＧＥＮＤＳ」に参加した。チーム戦となったイベントではゲームの腕前を披露。「こういうしっかりした（ゲームの）イベントは初めて」と笑顔を見せ、「趣味を超えて形になっているのは