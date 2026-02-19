宇野さんと鈴木のSNS投稿が話題を呼んでいる(C)Getty Images意外な実測値だ。日本時間2月18日、2018年平昌、22年北京冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで3つのメダルを獲得し、現在プロスケーターとして活躍する宇野昌磨さんは、公式Xを更新。「みんな口を揃えて言う オリンピックのメダルは重みが違うと」と書き始め、実物を“計量”した投稿が話題となっている。【写真】宇野昌磨は「肩がかなり凝る」鈴木聡美は「