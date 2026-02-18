ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。ファンは試合後の三浦のSNSにおける変化を指摘。新たなプロフィールに据えた写真には、感動の声もあがっている。名場面を選んだ。三浦は18日朝までに自身のXとインスタグラムのプロフィールを変更。アイコンに据えたのは歴代最高得点を記録したフリーの演技直後、会心