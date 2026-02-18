ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。ファンは試合後の三浦のSNSにおける変化を指摘。新たなプロフィールに据えた写真には、感動の声もあがっている。

名場面を選んだ。

三浦は18日朝までに自身のXとインスタグラムのプロフィールを変更。アイコンに据えたのは歴代最高得点を記録したフリーの演技直後、会心の演技に氷上に座り込んで涙ぐむ木原を、三浦が包み込むように抱きしめる、列島を感動させた名シーンの写真だった。

またヘッダーには練習中に交差する2人の手足が大きなハートマークのように見えるシーンを採用。この変更に気づいたX上のファンからは、反応が相次いでいる。

「三浦璃来選手、プロフィール画像変えてる！四角い方も変えてる！いい！すごくいい！素敵！」

「璃来ちゃんのアイコンとヘッダー画像が変わってる」

「あああ、可愛すぎる」

「りくちゃんのアイコン、絵画みたいになってる」

「りくりゅうりくちゃんのヘッダーハートで神」

「1番好きなのは2人でハートつくるとことおもってたらりくさんのXヘッダーなってて嬉しかった」

三浦自身が選んだ名場面に様々な反響が上がっていた。



