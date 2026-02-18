＜ジェネシス招待 事前情報◇17日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞今季シグネチャー・イベントの第2戦「ジェネシス招待」はタイガー・ウッズ(米国)がホストを務める大会。17日、会場のリビエラCC（カリフォルニア州パシフィックパリセーズ）に元気な姿を見せたウッズは公式会見に臨んだ。【写真】タイガーの彼女は…米大統領ジュニアの前妻同コースは34年前、1992年にまだ16歳だったウッズがアマチュアで初