台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」に、2025年、ゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した、ゴンチャ春の定番、とろぷる食感の「いちご杏仁」が登場。

2026年はファンからの要望に応え、初登場の際に大きなインパクトを残した「阿里山ウーロンティー」がベースティーとして4年ぶりに採用されます☆

ゴンチャ「いちご杏仁」2026

発売日：2026年2月26日(木)

※トッピングのみ全店で2月26日(木)より販売されます

モバイルオーダー先行販売：2月24日(火)〜取り扱い全店にて

先行販売：2月19日(木)〜ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店

追加トッピング：1つまで可能

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部販売していない店舗があります

2025年、ゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した“春の風物詩”「いちご杏仁」

2022年の初登場以来、多くのファンに愛され続けて2026年で5周年を迎えます。

記念すべき2026年春、絶大なインパクトを残した初登場時にベースティーとして使用した「阿里山ウーロンティー」との組み合わせを復活。

とろぷる食感の杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリー、そこに華やかな阿里山ウーロンティーが重なり合い、心ほどけるおいしさが口の中いっぱいに広がります。

ラインナップは、飲むデザートのようにリッチでコクのあるミルクティー（ICED）、シャリっとなめらかなジェラッティー（FROZEN）とすっきり香ばしいアーモンドミルクティー(ICED)の3種類。

2026年は、「もっと大きなサイズで楽しみたい」という声に応え、Lサイズも登場します☆

いちご杏仁 ミルクティー（ICED/M・L）

サイズ・価格：Mサイズ 670円(税込)／Lサイズ 760円(税込)

甘酸っぱいストロベリーソース、“とろぷる”食感のいちご杏仁、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを合わせた、見た目も味わいも華やかな春満開のミルクティー。

2026年は待望のLサイズも登場し、その幸せな余韻をより長く、たっぷりとお楽しめます。

いちご杏仁 ジェラッティー（FROZEN/M）

価格：700円(税込)

“とろぷる”のいちご杏仁と甘酸っぱいストロベリーソースが絡み合う、ひんやりなめらかなフローズンティー。

甘くフルーティーな阿里山ウーロンティーが春の気分にぴったりです。

シャリシャリとしたフローズンとぷるぷるの杏仁による食感と味わいのコントラストを楽しめます。

いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED/M・L）

サイズ・価格：Mサイズ 720円(税込)／Lサイズ 810円(税込)

まろやかないちご杏仁に相性ばつぐんのアーモンドミルクを組み合わせた、風味豊かなミルクティー。

アーモンドミルクが合わさることで、よりすっきりと香ばしく、杏仁のコクと風味がいっそう豊かに広がります。

阿里山ウーロンティーの華やかな香りとアーモンドの香ばしさで、洗練された味わいをお楽しめる一杯です。

こだわりポイント1：春の定番！とろぷる食感「いちご杏仁」

香り豊かないちごとコクのある杏仁豆腐が贅沢に一度に溶け合う、ゴンチャ自慢のトッピング。

ひと口ごとに、とろけるような口どけと、ぷるんとした幸せな食感が広がります。

こだわりポイント2：4年ぶりの再会、甘さを引き立てる「阿里山ウーロンティー」

ベースはフルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティー。

いちごの酸味と、杏仁のやさしい甘みを引き立てます。

こだわりポイント3：春色に染まる「ストロベリーソース」

つぶつぶ果肉がたまらない、濃く、甘く、ほどよく酸味のあるソースが、まろやかないちご杏仁のアクセントに。

混ぜるたび、ドリンクを春色に染めていきます。

いちご杏仁 トッピング

価格：100円(税込)

“とろぷる”食感の杏仁豆腐と、甘酸っぱいストロベリーソースが合わさった、ゴンチャ自慢の大人気トッピング。

ミルクティーと組み合わせることでデザート感が一気にアップします。

飲み進めるごとに変化する味わいも楽しめるトッピングです。

おいしいひみつはお茶にあり？「いちご杏仁」ヒストリー

2022年：阿里山ウーロンティーすっきりとした風味と、甘くフルーティーで花のような香りが魅力。いちご杏仁のやさしい味わいが引き立つ一杯として登場。2023年〜2025年：ジャスミングリーンティージャスミンの花の上品で華やかな香りが、いちご杏仁のまろやかさにマッチ。爽やかで春らしい一杯として親しまれました。2026年：阿里山ウーロンティー4年ぶりに復活！フルーティーで澄んだ味わいのお茶と、とろぷるの「いちご杏仁」が、口の中で混ざり合います。

たくさんのファンに愛されて、ゴンチャの「いちご杏仁」は2026年でついに5周年を迎えます。

春の定番となった「いちご杏仁」は、組み合わせるベースティーによって味わいが変化するのも特徴です。

2026年は、初登場の2022年に大好評だった「阿里山ウーロンティー」をセレクト。

ベースティーによる味わいの違いも楽しめます。

いちご杏仁5周年を盛り上げるキャンペーン＆限定グッズ

「いちご杏仁」5周年を記念した企画を実施。

春のティータイムがいっそう楽しくなる、ゴンチャならではのキャンペーンや限定グッズが展開されます。

「いちご杏仁 キーホルダー」が手に入る特別な「いちご杏仁満喫セット」

価格：1,500円（税込）※有人レジのみで販売

対象期間：2026年2月26日(木)〜

セット内容：いちご杏仁 Lサイズ＋いちご杏仁 キーホルダー

購入制限：一人3セットまで(キーホルダー1個につきドリンクLサイズ1杯の購入が必要)

購入対象：My Gong cha会員限定

ミニチュアサイズの「いちご杏仁 キーホルダー」が手に入るスペシャルなセットが数量限定で登場。

“とろぷる”な質感を再現した、ここでしか手に入らないオリジナルグッズです。

My Gong cha会員限定で、いちご杏仁Lサイズ1杯購入につき1個購入できます。

※カスタマーサポートや店舗への電話での在庫確認できません。直接店頭に来店し、確認ください

※先着順につきなくなり次第終了となります

※追加トッピングとゼロアイス、アーモンドミルクティーは追加料金がかかります

※ドリンクTicketはご利用できません

※セルフレジ、モバイルオーダー、デリバリーでは購入できません

※本品は手作りのため、ひとつひとつの見た目が一点ものの仕上がりとなっています

※初期不良の場合は、購入日から30日以内に限り、良品と交換もしくは返金されます。交換、返金にはレシートの提示が必要です

先着でプレゼント「いいお茶しよう」ステッカー

配布開始日：2026年2月26日(木)〜

「いちご杏仁」を購入された方に「いいお茶しよう」をテーマにした、オリジナルデザインのステッカーをランダムで1枚プレゼント。

心ときめく4種類のデザインが展開されます。

※「いちご杏仁 ミルクティー／アーモンドミルクティー／ジェラッティー」の中からいずれか1点購入につき1枚配布されます

※一部店舗では先行して対象商品を販売していますが、2月26日(木)からの購入が対象です

※先着順につきなくなり次第終了となります

※デリバリーは対象外です

大切な人と過ごす時間に、そして、頑張る自分へのごほうびに、いつでも、何度でも「幸せな春のひととき」が堪能できる期間限定ドリンク。

ゴンチャにて2026年2月26日より販売される「いちご杏仁」シリーズの紹介でした☆

