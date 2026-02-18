アーセナルはイングランド代表MFブカヨ・サカと新たに5年契約を締結したようだ。英『BBC』が伝えている。2001年9月5日生まれの24歳はアーセナルの下部組織で育ち、18年9月にプロ契約を締結。同11月にトップチームデビューを果たすと、2年目以降に出場機会を増やし、攻撃の核として存在感を放つ。21-22シーズン、22-23シーズンにはともにプレミア全38試合に出場し、11得点、14得点をマーク。翌23-24シーズンには35試合に出場し