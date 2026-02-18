【スシロー：北海道うまいもん祭】 2月18日～ 開催 あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて2月18日より新たなフェア「北海道うまいもん祭」を開催する。 本フェアでは期間中、「北海道産 まるごとほたて貝柱」が110円で提供されるほか、「なまら北海道3貫盛り」、「北海道産 上いくら」、「北海道産 数の子」など、北海道のうまいもんを集めた