【スシロー：北海道うまいもん祭】 2月18日～ 開催

あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて2月18日より新たなフェア「北海道うまいもん祭」を開催する。

本フェアでは期間中、「北海道産 まるごとほたて貝柱」が110円で提供されるほか、「なまら北海道3貫盛り」、「北海道産 上いくら」、「北海道産 数の子」など、北海道のうまいもんを集めた商品が登場する。

ほかにも、行列ができる札幌ラーメンの代表格「札幌 らーめん信玄」監修の「札幌 コク味噌らーめん」や、旭川で長く愛され続けている「らーめんや天金」監修の「旭川 醤油らーめん」、北海道産の素材を使用した「白いミルクレープ」などが期間・数量限定で販売される。

【「北海道うまいもん祭」メニュー】

「北海道産 まるごとほたて貝柱」 価格：110円～ 販売期間：2月18日～2月24日 ※販売予定総数221万食が完売次第終了

「なまら北海道3貫盛り」 価格：360円～ 販売期間：2月18日～3月8日 ※販売予定総数99万食が完売次第終了

「北海道産 ジャンボほたて貝柱」 価格：360円～ 販売期間：2月18日～3月8日 ※販売予定総数26万食が完売次第終了

「北海道産 上いくら」 価格：360円～ 販売期間：2月18日～3月8日 ※販売予定総数22万食が完売次第終了

「北海道産 数の子」 価格：260円～ 販売期間：2月18日～3月8日 ※販売予定総数35万食が完売次第終了

「北海道産 タラコとマヨ軍艦」 価格：120円～ 販売期間：2月18日～3月8日 ※販売予定総数82万食が完売次第終了

「北海道産 ムラサキイカ」 価格：120円～ 販売期間：2月18日～3月8日 ※販売予定総数268万食が完売次第終了

【札幌 らーめん信玄】監修 「札幌 コク味噌らーめん」 価格：480円～ 販売期間：2月18日～3月8日 ※販売予定総数65万食が完売次第終了

【らーめんや天金】監修 「旭川 醤油らーめん」 価格：480円～ 販売期間：2月18日～3月8日 ※販売予定総数42万食が完売次第終了

「白いミルクレープのメルバ」 価格：270円～ 販売期間：2月18日～3月1日 ※販売予定総数13万食が完売次第終了

「白いミルクレープ」 価格：230円～ 販売期間：2月18日～3月1日 ※販売予定総数12万食が完売次第終了

「北海道うまいもん祭」期間中、北海道産の日高昆布と真昆布を使ったこだわりのだしに風味豊かな醤油をブレンドした「北海道昆布だし醤油」が導入される 期間：2月18日～3月8日

【海鮮ひなちらし ※テイクアウト】

「華やか 海鮮ひなちらし（3人前）」 価格：2,850円～ 販売期間（お渡し日）：2月18日～3月3日

「華やか 海鮮ひなちらし（1人前）」 価格：950円～ 販売期間（お渡し日）：2月18日～3月3日

