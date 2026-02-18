ホンダF1バーレーン合同テスト前半戦レポート（後編）◆前編＞＞バーレーン合同テストの前半3日間を終え、アストンマーティン内部の手応えはどうだったのか──。チームアンバサダーを務めるペドロ・デ・ラ・ロサは、今はまだ基礎確認データ収集作業が中心で、セットアップ作業も進めていないため、マシンの性能を語るレベルにはないと説明する。アストンマーティン・ホンダの戦闘能力はいかに？photo by BOOZY「今の段階で