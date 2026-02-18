女子団体パシュートミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利し、銅メダルを獲得した。ファンは、日本チームが使用した流線型のヘルメットに熱視線を送っている。白地の流線型のフォルムに、後頭部のみが赤く塗られた、鶴を想起させるヘルメット。前面にバイザーが装着され、側面には日の丸がデザインされている。日本代表はこのヘルメットを身に着け、リンクを疾走。米国を相手に終始リ