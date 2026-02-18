プロトレーナー・高島誠氏がタイプ別打撃フォーム診断術を解説利き手に関わらず使いやすい足には個人差があり、自分のタイプを知れば打撃が劇的に変わる可能性がある。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんが16日、野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」のオンラインイベント「打撃改革3DAYS」第3夜に出演した。左右で力を入れやすい足と手のチェック方法や、タイプに合った打撃の構え方を解説し