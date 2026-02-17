リンクをコピーする

【ACLEリーグステージ第8節】(イスカンダル・プテリ)ジョホール 1-0(前半0-0)神戸<得点者>[ジ]マルコス・ギリェルメ(73分)<警告>[ジ]エディ・イスラフィロフ(68分)[神]山田海斗(6分)主審:イルギス・タンタシェフ└ターンオーバーの神戸痛恨敗戦、ACLE東地区暫定2位に後退…町田は逆転首位通過が確定