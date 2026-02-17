1.飼い主の体の上・腕の中で寝る 体の上にのぼったり腕の中にもぐりこんできて眠る猫は、飼い主に対して高い信頼を寄せています。 睡眠中は、猫が最も無防備になる瞬間。寝る場所として人の体を選ぶのは「ここなら絶対に安全」という思いがあるからです。 あたたかい体温や一定のリズムを刻む心音に安心感を覚えているケースも多く、子猫の時に親猫に守られていた記憶が重なることもあります。また、飼い主のにお