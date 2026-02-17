【モデルプレス＝2026/02/17】タレントのなえなのが2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした新ヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】25歳タレント「二度見した」“人生最短”ショートで雰囲気ガラリ◆なえなの、人生最短ヘアにイメチェンなえなのは「イメチェンしました」と書き出し、グレーと黒のセーターを着てアンニュイな表情の写真を投稿。これまでの肩上ボブヘアから、スラリと色白な首が際