なえなの「人生で1番短い」大胆イメチェンの新ヘア披露「別人級」「イケメンすぎる」と絶賛相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/17】タレントのなえなのが2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした新ヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳タレント「二度見した」“人生最短”ショートで雰囲気ガラリ
なえなのは「イメチェンしました」と書き出し、グレーと黒のセーターを着てアンニュイな表情の写真を投稿。これまでの肩上ボブヘアから、スラリと色白な首が際立つショートヘアまでバッサリカットした姿を披露し「いちおー人生で1番短い！イケメンにしてー！って言ったらこうなった」と明かしている。
この投稿には「別人級」「印象変わる」「二度見した」「イケメンすぎる」「破壊力すごい」「かっこいいにも程がある」「小顔が際立つ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
