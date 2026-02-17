新車145万円！ ホンダ新型「フィット」の“激変”に反響殺到！ホンダのコンパクトカー「フィット」といえば、日本のみならず世界中で愛されるグローバルモデルです。中国市場では合弁会社である広汽ホンダが製造・販売を行っていますが、2026年1月15日、現地仕様のマイナーチェンジモデルが発表されました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「フィット」です！（88枚）その姿は、日本仕様のフィットとは似ても似つか