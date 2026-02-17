2月23日から27日にかけてJヴィレッジで実施される日本サッカー協会（JFA）は2月16日、23日から27日にかけて福島県のJヴィレッジで実施される「2026ナショナルトレセンU-15 1回目」の参加メンバー58人を発表した。ナショナルトレセンは、個の育成の充実を図るために高いレベルの指導と環境を提供し、選手同士の刺激を通じて得た経験を各自チームに還元することを目的としている。また、指導者へのJFAの方針発信の場としても重要