2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしましたが、相続の現場では、手続き以前に「相続の話し合い」がこじれた家族のケースにしばしば遭遇します。しかし、遺産分割協議が進まず、年単位で時間が流れてしまうと、過料だけではない、さらに大変な事態に陥るリスクがあるのです。司法書士の佐伯知哉氏が詳しく解説します。しばしば起こる「法律の義務」と「親族の不仲」の板挟み2024年4月1日、「相続登記の義務化」がスタ