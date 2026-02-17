¡Ò78ºÐÉã»àµî¡ÓÉÔÃç¤Î75ºÐÊì¤È45ºÐÄ¹½÷¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¡×¤á¤°¤êç±Ãå¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡ÖÁêÂ³ÅÐµ¼êÂ³¤¡×ÃÙ±ä¤Î²Ì¤Æ¤Ëµ¯¤³¤ë¡¢¶²¤í¤·¤¤»öÂÖ¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
2024Ç¯4·î1Æü¤«¤é¡ÖÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³²½¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÂ³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼êÂ³¤°ÊÁ°¤Ë¡ÖÁêÂ³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤¬¤³¤¸¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÁø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢Ç¯Ã±°Ì¤Ç»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²áÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î¤Îº´ÇìÃÎºÈ»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤ë¡ÖË¡Î§¤ÎµÁÌ³¡×¤È¡Ö¿ÆÂ²¤ÎÉÔÃç¡×¤ÎÈÄ¶´¤ß
2024Ç¯4·î1Æü¡¢¡ÖÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³²½¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¤°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÁêÂ³ÅÐµ¤¬¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎµÁÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡Ö10Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¡Ê¤«¤ê¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦È³Â§¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä»ÊË¡½ñ»Î¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡ÖÅÐµ¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ä¤Þ¤ä¤Þ¤À¤¬¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤¬¸¶°ø¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¡ÖË¡Î§¤ÎµÁÌ³¡×¤È¡Ö¿ÆÂ²¤ÎÉÔÃç¡×¤È¤¤¤¦¡¢²ò·è¤ÎÆñ¤·¤¤ÈÄ¶´¤ß¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Êì¤ÈÄ¹½÷¤ÎÉÔÃç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Âð¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÎã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢µÁÌ³²½¤ÎÇÈ¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê²ò·èºö¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã¡Û¼«Âð¤ÎÌ¾µÁ¤òÊì¤Ë¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Ä¹½÷¤¬µñÈÝ
¢¡²ÈÂ²¹½À®¤È¾õ¶·
ÈïÁêÂ³¿Í¡§Éã¡Ê78ºÐ¤Ç¡¢¿ô¥õ·îÁ°¤ËÂ¾³¦¡Ë
ÁêÂ³¿Í¡§Êì¡Ê75ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê48ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê45ºÐ¡Ë
°ä»º¤ÎÆâÍÆ
ÉÔÆ°»º¡§¼«Âð¤ÎÅÚÃÏ·úÊª¡Ê»ñ»º²ÁÃÍ 4,000Ëü±ß¡Ë
¶âÍ»»ñ»º¡§Áòµ·ÈñÍÑ¤ÈÊì¤ÎÅöÌÌ¤ÎÀ¸³èÈñÄøÅÙ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶âÍ»»ñ»º¤Ï¤Ê¤¤
ÂÐÎ©¤ÎÇØ·Ê
Êì¤Ï¡¢¸½ºß¤â¼«Âð¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤ëÊì¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÊìÌ¾µÁ¡×¤Ø¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤âÆ±°Õ¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÊì¤ÈÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÄ¹½÷¤¬¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿È¯¤«¤é°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä¹½÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ê1/4¡Ë¤ò¸½¶â¤Ç»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ï¥ó¥³¤Ï²¡¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ÇºÇ¤âÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Êì1¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤ËÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§¾åÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¹ç°Õ¡Ê°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤È½ðÌ¾Æè°õ¡Ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤Î½êÍÊª¤È¤·¤Æ³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬1¥ß¥ê¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¤Î´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë¡Ö3Ç¯¡×¤¬¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¡Ö4¤Ä¤ÎÁªÂò»è¡×
¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ¤Ç¼è¤êÆÀ¤ëÁªÂò»è¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁªÂò»è¡¡¡ºÛÈ½½ê¤Î¼êÂ³¤¡Ê°ä»ºÊ¬³äÄ´Ää¡¦¿³È½¡Ë
¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬ÌµÍý¤Ê¤éºÛÈ½½ê¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÄ´Ää°Ñ°÷¡ÊÄÌ¾ï¤ÏºÛÈ½´±1Ì¾¤ÈÌ±´Ö¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿2Ì¾¡Ë¤ò²ð¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐºÛÈ½´±¤¬·è¤á¤ë¡Ö¿³È½¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¡¡
¡üºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏË¡Åª¶¯À©ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹½÷¤¬µñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤â¡Ö·ëÏÀ¡×¤¬½Ð¤ë¡£
¡üÂè»°¼Ô¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤¬ÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¡
¡üÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¡¡¢ª¡¡Ãå¼ê¶â¤äÊó½·¶â¤Ç¿ô½½Ëü¡Á¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡üÂå½þ¶â¤ÎÌäÂê¡¡¢ª¡¡ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¼«Âð¤Î²ÁÃÍ¤¬4,000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ä¹½÷¤¬Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ê1/4¡Ë¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¡¢Â¾¤ËÊ¬¤±¤ëºâ»º¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖÊì¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ä¹½÷¤Ø1,000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¡×¤È¤¤¤¦¿³È½¡ÊÂå½þÊ¬³ä¡Ë¤ò²¼¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Êì¤Ë1,000Ëü±ß¤ÎÃß¤¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤Æ¸½¶â¤òºî¤ë¡Ö´¹²ÁÊ¬³ä¡×¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁªÂò»è¢¡¡Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¡Ê»ÃÄêÅª¤ÊÅÐµ¡Ë
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î°ì¿Í¤¬¡¢Ì±Ë¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿³ä¹ç¡ÊËÜ·ï¤Ç¤ÏÊì1/2¡¢Ä¹ÃË1/4¡¢Ä¹½÷1/4¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁ´°÷Ê¬¤ÎÅÐµ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÊÝÂ¸¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î¾µÂú¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¡¡
¡üÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³¤ò¡Ö²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²áÎÁ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò³Î¼Â¤Ë²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅÐµÌ¾µÁ¤òË´Éã¤«¤éÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ÎÊüÃÖ¤Ë¤è¤ëÊ£»¨²½¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò°ìÄêÄøÅÙËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¡
¡ü¡Ö¶¦Í¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¡¢ª¡¡°ìÅÙ¤³¤ÎÅÐµ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÆ°»º¤ÏÉ½ÌÌ¾å¤Ï¶¦ÍÊª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäµÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢ÉÔÆ°»º¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤¿¼Ú¤êÆþ¤ì¤µ¤¨¤â¶¦Í¼ÔÁ´°÷¡ÊÄ¹½÷¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤¬¡ÖÈ½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°ìÊâ¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÍ¾·×¤Ê¥³¥¹¥È¡¡¢ª¡¡ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¡Ê¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤Î0.4¡ó¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£4,000Ëü±ß¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤é16Ëü±ß¡£¸å¤Ë¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÊì°ì¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¤µ¤é¤ËÅÐµÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Æó½Å¤Î½ÐÈñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁªÂò»è£¡¡ÁêÂ³¿Í¿½¹ðÅÐµ¡Ê2024Ç¯4·î¤«¤é¤Î¿·À©ÅÙ¡Ë
µÁÌ³²½¤ËÈ¼¤¤¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÁÌ³¤À¤±²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÆ¨¤²Æ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¡¡
¡ü°µÅÝÅª¤ÊÄã¥³¥¹¥È¡¡¢ª¡¡ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü°ì¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç²ÄÇ½¡¡¢ª¡¡Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¡Ö»ä¤¬ÁêÂ³¿Í¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤òÅº¤¨¤ÆË¡Ì³¶É¤Ë¿½¤·½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡üµÁÌ³¤ÎÍú¹Ô¡¡¢ª¡¡¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¡
¡ü¸¢Íø¤Î³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¢ª¡¡¤³¤ì¤ÏÀµ¼°¤Ê½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÐµÊí¤Ë¡ÖÁêÂ³¿Í¤¬¤³¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÉÕµ¤¬¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¹³Í×·ï¡ÊÂè»°¼Ô¤Ë¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÎÏ¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇäµÑÅù¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ë¶É¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¡×¤ò¤·¤ÆÀµ¼°¤ÊÅÐµ¤ò¤·Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁªÂò»è¤¡¡ÀÑ¶ËÅªÊüÃÖ¡ÊÎäµÑ´ü´Ö¤òÃÖ¤¯¡Ë
¡Öº£¤ÏÃ¯¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢°ìÃ¶ÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥ê¥Ã¥È¡¡
¡ü¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥³¥¹¥È¤ä¡¢¿ÆÂ²´Ö¤Î½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¡
¡ü²áÎÁ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾ï¤ËÆ¬¤ò¤è¤®¤ë¥¹¥È¥ì¥¹
¡ü¤µ¤é¤Ê¤ëÊ£»¨²½¡¡¢ª¡¡ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÄ¹½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹½÷¤ÎÉ×¤ä»Ò¤É¤â¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸ò¾ÄÁê¼ê¤¬·ãÁý¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿ÆÀÌ¤È4,000Ëü±ß¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°Ì´¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊüÃÖ¡×¤·¤¿¾ì¹ç¤Î²áÎÁ¥ê¥¹¥¯¡ÄË¡Ì³¶É¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡©
¡Ö3Ç¯°ÊÆâ¤ËÅÐµ¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ³¶â¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÌ³¾å¡¢Ë¡Ì³¶É¤¬¤¤¤¤Ê¤ê²áÎÁ¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
Ë¡Ì³¶É¤¬µÁÌ³°ãÈ¿¤òÇÄ°®¤·¡¢²áÎÁ¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸·³Ê¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. µÁÌ³°ãÈ¿¤ÎÇÄ°®
ÅÐµ´±¤¬¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿ÍÁêÂ³¤·¤¿¤Î¤ËÅÐµ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¾ìÌÌ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÊÌ¤ÎÉÔÆ°»º¤ÇÅÐµ¤¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¡ÖºÅ¹ð½ñ¡×¤ÎÁ÷ÉÕ¡Ê½ÅÍ×¡Ë
¤¤¤¤Ê¤êÈ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÅÐµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¡ÊºÅ¹ð½ñ¡Ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤ÐÈ³¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3. ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Î³ÎÇ§
ºÅ¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁêÂ³¿Í¤¬Â¿¿ô¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡×¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²áÎÁ¤ÎÄÌÃÎ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖºÅ¹ð¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¤«¤ÄÀâÌÀ¤â¤»¤º¡¢3Ç¯°Ê¾åÊüÃÖ¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê10Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¼ÂÌ³²È¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÅÐµ¤Ç¤¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢Êì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÃ»´üµï½»¸¢¡×¤Ç¼é¤é¤ì¤ë
Êì¤ÎÌ¾µÁ¤ËÅÐµ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏË¡Î§¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÃ»´üµï½»¸¢¡×¤È¤¤¤¦½â¤Ç¤¹¡£
Ì±Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÃ»´üµï½»¸¢¡×¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤¬ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÁêÂ³³«»Ï»þ¤ËÌµ½þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿·úÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«ÃÙ¤¤Æü¤Þ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Ìµ½þ¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü°ä»ºÊ¬³ä¤Ë¤è¤ê·úÊª¤Îµ¢Â°¤¬³ÎÄê¤·¤¿Æü
¡üÁêÂ³³«»Ï¤«¤é6¥õ·î·Ð²á¤·¤¿Æü
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬10Ç¯Ä¹°ú¤³¤¦¤È¤â¡¢¤½¤Î´ÖÊì¤ÏÆ²¡¹¤È¼«Âð¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ëË¡Åª¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹½÷¤«¤é¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÊË¡½ñ»Î¤¬·Ù¾â¡Ä¡ÖÅÐµµÁÌ³¡×°Ê³°¤Î¿¿¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©
¼Â¤Ï¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³²½¡Ê²áÎÁ¡Ë¤è¤ê¤â¶²¤í¤·¤¤¡¢²ÈÂ²¤Î»ñ»º¤òÃ¥¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¡¡¡¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤Ë¤è¤ë¼êÂ³¤¤Î´°Á´¥Õ¥ê¡¼¥º
¤â¤·¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÊì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î³Î¤«¤Ê¡Ö°Õ»×Ç½ÎÏ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Êì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«¿Í¡×¤òÁªÇ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤«¤é¤¬Èá·à¤Ç¤¹¡£¸å¸«¿Í¤Ï¡¢Êì¤Îºâ»º¤ò¡Ö¼é¤ë¡×¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖÊì¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¸å¸«¿Í¤ÏË¡Î§¾å¤Î¸¢Íø¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬1/2¡¢2,000Ëü±ßÊ¬¡Ë¤ò¸·³Ê¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ä¹½÷¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²È¤òÇä¤Ã¤Æ¸½¶â¤òÊ¬¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊì¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¢¡¡¡ÖÁêÂ³ÀÇ¡×¤ÎÆÃÎãÁÓ¼º¤Ë¤è¤ëÂçÁýÀÇ
ÀÇÌ³¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¿ÓÂç¤Ç¤¹¡£¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÉ¾²Á¤òºÇÂç80¡ó¸º³Û¤Ç¤¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÀáÀÇºö¤Ç¤¹¡£4,000Ëü±ß¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¾²Á³Û¤¬800Ëü±ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹çÁêÂ³ÀÇ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö¿½¹ð´ü¸Â¤«¤é3Ç¯10¥ö·î°ÊÆâ¡×¤ËÊ¬³ä¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤È¤ÎÉÔÃç¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬5Ç¯¡¢10Ç¯¤È¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿ôÉ´Ëü¡Á¿ôÀéËü±ß¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ò¡Ö¸½¶â¤Ç¡×Ç¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡Ä°ä»ºÊ¬³ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Î¸¤¤Î©¤Á²ó¤êÊý
¡ÖÊì¤ÈÄ¹½÷¤¬ÉÔÃç¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ðÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡Î§¤ÈÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯»È¤¨¤Ð¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
STEP1¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖÁêÂ³¿Í¿½¹ðÅÐµ¡×¤ÇµÁÌ³¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë
¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¡¢²áÎÁ¤Î¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤ò¤Þ¤º¤ÏÅ¦¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¡Ö3Ç¯°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤¦»þ´ÖÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
STEP2¡¡Êì¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÂÐºö¤ò¡Öº£¤¹¤°¡×¹Ô¤¦
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Êì¤Î°Õ»×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤ÎÁÈÀ®¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Âð¤Î´ÉÍý½èÊ¬¸¢¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ¹ÃË¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Êì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹ÃË¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¼«Âð¤ò¼é¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
STEP3¡¡´¶¾ðÅª¤Ê¼ê»æ¤è¤ê¡¢»öÌ³Åª¤ÊÄÌÃÎ¤ò
ÉÔÃç¤Ê¿ÆÂ²¤Ë¡ÖÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¡×¤Èµã¤¤Ä¤¤¤Æ¤âµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£¡ÖË¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÅÐµµÁÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï²áÎÁ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¿½¹ðÅÐµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢»öÌ³Åª¤ÊÄó°Æ¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÅÐµ¤ÎµÁÌ³²½¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò»î¤¹¥Ï¡¼¥É¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÊüÃÖ¤·¤ÆÌäÂê¤ò¼¡À¤Âå¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢ºÇÂç¤Î¡ÖÉÔµÁÍý¡×¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤ò¸¤¯»È¤¤¡¢Ë¡Åª¤Ê¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤Ä²ò·è¤Ø¤ÎÆ»¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º´Çì ÃÎºÈ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¤µ¤¨¤»öÌ³½ê¡¡½êÄ¹