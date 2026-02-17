食楽web コーヒーを愛する人にとって、カフェクオリティの一杯を自宅で楽しめる環境は理想のひとつ。近年の家庭用コーヒーメーカーは進化が著しく、抽出の精度だけでなく、アレンジの幅や操作性も大きく向上しています。 本記事では、まもなく登場予定、あるいは登場間もない最新モデルを中心に3機種をピックアップ。おうち時間を、こだわりの一杯とともに楽しんでみてはいかがでしょうか。