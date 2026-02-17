食楽web

コーヒーを愛する人にとって、カフェクオリティの一杯を自宅で楽しめる環境は理想のひとつ。近年の家庭用コーヒーメーカーは進化が著しく、抽出の精度だけでなく、アレンジの幅や操作性も大きく向上しています。

本記事では、まもなく登場予定、あるいは登場間もない最新モデルを中心に3機種をピックアップ。おうち時間を、こだわりの一杯とともに楽しんでみてはいかがでしょうか。

デロンギ「デディカデュオ エスプレッソ・カプチーノメーカー」

イタリア発の家電ブランド『DeLonghi（デロンギ）』より3月12日発売予定の最新モデル。エスプレッソやラテアートに加え、コールドブリュー（水出しコーヒー）にも対応する「デディカ」シリーズの新機種です。

本格的なエスプレッソ抽出はもちろん、通常は時間を要するコールドブリューを約5分で抽出可能。苦みや酸味を抑えたすっきりとした味わいを楽しめます。

また、空気の入り具合を細かく調整できる「My LatteArt（マイラテアート）」機能を搭載し、フォームミルク作りも自在。ラテアート初心者から中上級者まで幅広く楽しめます。

ラテアートにも気軽にチャレンジできます！

天面のカラータッチアイコンで直感的に操作でき、抽出温度は3段階、1杯・2杯の定量設定も可能。コーヒーの抽出温度、使用する豆の焙煎度や種類など、細かなカスタマイズも自由自在。

天面パネルで操作も好みのカスタマイズも簡単に行えます

●DATA

価格：5万9,800円（予価・税込）

サイズ：約幅150mm×奥行330mm×高さ305mm

重量：約4.1kg

最大使用水量：1.0L

カラー：ホワイト、ブラック、メタルシルバー

サンコー「全自動エスプレッソメーカー CREMONNA（クレモナ）」

サンコーより発売中の「全自動エスプレッソメーカー『CREMONNA（クレモナ）』は、本格的なエスプレッソを手軽に楽しめる一台。「豆を挽く」「タンピング（粉を詰める）」「抽出」といった作業を、ボタンひとつで自動で行ってくれます。

カフェレベルの「19気圧」で高圧抽出を行い、豆の香りを閉じ込めて口当たりに深みを与える濃厚なクレマ（泡）を安定して生成。エスプレッソ以外にもルンゴやアメリカーノ、カスタム（抽出量設定）、お湯の5つのモードを搭載。アイスコーヒーやラテなどアレンジメニューも楽しめます。

約40秒で一杯分を抽出し、連続での抽出にも対応

豆本来の風味を引き出すためにコニカル式ステンレス刃を採用し、粒度に合わせて自動で適切な圧力調整を行うなど、多彩な機能で自宅で手軽にバリスタが淹れたようなエスプレッソを楽しむことができます。

●DATA

サンコー「全自動エスプレッソメーカー CREMONNA」

価格：4万9,800円（税込）

サイズ（約）：幅185mm×奥行400mm×高さ315mm

重量：約8.2kg

タンク容量：1.15L

豆容量：160g

ネスプレッソ「クレアティスタ プロ」

ネスプレッソの最新コーヒーメーカー「CREATISTA PRO（クレアティスタ プロ）」は、多彩なミルクレシピを簡単に楽しめるだけでなく、さまざまなカップサイズにも対応できるハイエンドモデル。

シンプルなタッチパネル操作でコーヒーやお湯の抽出量、フォームミルクの温度やミルクの厚みなど、こだわりの一杯を作るための調整機能を備えています。

細かなメニュー設定で好みの味わいに。カスタマイズを保存できるのも嬉しいポイント

最大19気圧の高圧力システムで、コーヒーやエスプレッソ、カプチーノなどのコーヒーメニューはもちろん、5種類のミルクメニューで好みのフォームミルクを作ったり、ラテアートもラクラク。さらにカスタマイズした設定を保存できるので、お気に入りの味わいをいつでも楽しめます。

なめらかな曲線を描いたフォルムとステンレススチールで仕上げた美しいデザインも魅力の一つ。なお、コーヒーはネスレオリジナルのポーション（個包装）コーヒーを使用。種類豊富で多彩なメニューを選べるのも、コーヒー好きにとっては魅力的な要素となりそうです。

●DATA

ネスプレッソ「CREATISTA PRO（クレアティスタ プロ）」

価格：12万1,000円（税込）

サイズ（約）：幅197mm×奥行429mm×高さ328mm

重量：約6.7kg

タンク容量：約2.0L