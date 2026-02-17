イングランドサッカー協会（FA）は16日、FAカップ5回戦の対戦カードを発表した。世界最古のカップ戦として知られるFAカップは現地時間16日までに4回戦の16試合中15試合が終了。アーセナルやマンチェスター・シティ、チェルシー、リヴァプールらプレミアリーグ勢が順当に勝利したほか、EFLリーグ1（3部リーグ）所属のマンスフィールド・タウンがバーンリー相手に大金星を挙げた。また、田中碧が所属するリーズ、松木玖生が所属