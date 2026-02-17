FAカップ5回戦の対戦カード決定！ マンCとニューカッスルが激突…金星の3部クラブはアーセナルと対戦
イングランドサッカー協会（FA）は16日、FAカップ5回戦の対戦カードを発表した。
世界最古のカップ戦として知られるFAカップは現地時間16日までに4回戦の16試合中15試合が終了。アーセナルやマンチェスター・シティ、チェルシー、リヴァプールらプレミアリーグ勢が順当に勝利したほか、EFLリーグ1（3部リーグ）所属のマンスフィールド・タウンがバーンリー相手に大金星を挙げた。また、田中碧が所属するリーズ、松木玖生が所属するサウサンプトンも5回戦に駒を進めている。
3月上旬に行われる5回戦では、ニューカッスルvsマンチェスター・シティという好カードが実現。両チームはカラバオ・カップ準決勝でも激突しており、マンチェスター・シティが2戦合計5−1で決勝進出を決めた。4冠達成を目指すアーセナルはマンスフィールド・タウンの挑戦を受けることに。チェルシーはチャンピオンシップ（2部リーグ）のレクサム、遠藤航が所属するリヴァプールはウルヴァーハンプトン（ウルブス）と対戦することとなった。
なお、未消化のポート・ヴェイルvsブリストル・シティは現地時間3月3日に行われる予定だ。5回戦の対戦カードは以下の通り。
フルアム vs サウサンプトン
ポート・ヴェイルorブリストル・シティ vs サンダーランド
ニューカッスル vs マンチェスター・シティ
リーズ vs ノリッジ
マンスフィールド・タウン vs アーセナル
ウルヴァーハンプトン vs リヴァプール
レクサム vs チェルシー
ウェストハム vs ブレントフォード
