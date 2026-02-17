北朝鮮が今月に入ってから若者の服装やヘアスタイルに対する検閲と統制を一段と強化している中、若者たちの間では強い反発が広がっていると伝えられた。両江道（リャンガンド）の情報筋は13日、デイリーNKに対し、「両江道党委員会が第9回党大会を前に、道青年同盟（社会主義愛国青年同盟）に対し、国境地域の若者の間で広がっている非社会主義的行為を、少なくとも当面は極力自制させるよう指示した」とし、「こうした指示を受け