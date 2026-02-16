ミラノ・コルティナ五輪…イ・サンファの後継者は14位ミラノ・コルティナ五輪は15日（日本時間16日）にスピードスケート女子500メートルを行い、日本の高木美帆（TOKIOインカラミ）が37秒27で銅メダルを獲得した。今大会、1000メートルの銅に続く2つ目のメダルだ。一方で、かつてイ・サンファが2010年バンクーバー、2014年のソチと2大会連続で金メダルを獲得した強豪の韓国はこの種目、10位のイ・ナヒョンが最高。今大会はスピー