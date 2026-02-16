ダイハツ車ユーザーの約半数は「働く人」ダイハツは2026年2月2日、同社初の本格的な量産BEV（バッテリー式電気自動車）となる「e-ハイゼット カーゴ」と「e-アトレー」を発売しました。「軽のBEV」という分野では後発となったダイハツですが、第1弾が商用モデルとなったのは非常に興味深いポイントです。発表会で分かった2モデルの詳細をリポートします。【ひ、広い…！】これが「EV版ハイゼット」です（写真で見る）これまで