【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」（4月15日発売）より、リード曲「陰ニモ日向ニモ」の先行配信がスタート。それに伴いMVが公開された。 ■メンバーの表情に寄ったカットが多い、Travis Japan史上最高にセクシーで色香溢れる映像 「陰ニモ日向ニモ」は、七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから