【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アンジェラ・アキが、 オリジナル・ニューアルバム『SHADOW WORK』を2月11日にリリース。インタビューを含めた制作過程が明かされた。 ■「私はこの5年で何度も生まれ変わりました」（アンジェラ・アキ） ミュージカル音楽作家としてのワークに続いて、2025年からシンガー・ソングライターとしての動きを活発化させたアンジェラ・アキ。まず