「2月9日、羽賀研二容疑者が不同意わいせつ容疑で逮捕されました。警察の発表によると、2025年3月に沖縄県内の飲食店で、30代と50代の女性2人に対して無理やり触ったりキスをしたとされています」（全国紙社会部記者、以下同）【写真】羽賀研二と2019年に揃って逮捕、執行猶予判決を受けた美人元妻羽賀は1981年に芸能界デビュー。端正な顔立ちと人懐っこいキャラクターで人気を博すが、1994年に梅宮アンナとの交際が判明したころ