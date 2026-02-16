小嶋陽菜が2月15日、自身のInstagramを更新。FRUITS ZIPPERの東京ドーム公演に訪れた様子を公開している。 （関連：【写真】小嶋陽菜、FRUITS ZIPPER東京ドーム公演に感激鈴木愛理との2ショットにも「奇跡！」「可愛いで溢れてる」） 小嶋はInstagramに「遅くなりましたがFRUITS ZIPPER初の東京ドーム後のわたし」と題し、2026年2月1日に行われたFRUITS ZIPPER初の東京ドーム単独公演『FRUITS