小嶋陽菜が2月15日、自身のInstagramを更新。FRUITS ZIPPERの東京ドーム公演に訪れた様子を公開している。

小嶋はInstagramに「遅くなりましたが FRUITS ZIPPER初の東京ドーム 後のわたし」と題し、2026年2月1日に行われたFRUITS ZIPPER初の東京ドーム単独公演『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026 IN TOKYO DOME ～ENERGY～』に参戦した様子を報告。

小嶋はライブ後に行ったと思われる焼肉店でペンライトをかざした写真をあげ、「大きな夢が現実になる瞬間を観させていただき胸がいっぱいに メンバーとファンのみんなのエネルギーをバチバチに感じました」と感想を綴り、「撮可は焦りすぎてぜんぜん撮れず。かれんたん気球も後ろ姿かわいい。オープニングから大きな気球での登場にはテンションぶちあがりました！」と、気球に乗る松本かれんの動画や、舞台裏でのFRUITS ZIPPERとの記念写真を公開。

さらに、鈴木愛理との2ショットも披露。「ちゃんとお会いするのは意外とほぼ初めてだったのですが、VTRでご一緒したり、もうずっと日々SNSで拝見しまくっているせいか、そのまますぎてそんな気がしなかった！明るくて可愛かったなー」と想いを綴り、最後は「かわいいをたくさん吸収した日でした」と締め括った。

コメント欄には「推し活してるにゃんにゃんも可愛い」「愛理ちゃんとの2ショット奇跡！？」「可愛いで溢れてる」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）