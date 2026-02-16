【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮がブランドアンバサダーを務めるフェンディ（FENDI）にて、目黒を起用したスペシャル企画『JOURNEY-“旅路”』が始動。一年を通じて展開される全4シリーズのインタビューより、第一弾が公開された。 ■「人としてもまたひとつ成長して帰ってこられたらいいかな」（目黒蓮） 本企画では、101年目というあらたな世紀へ向けて、大きな一歩を踏み出すブ