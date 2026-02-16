【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが、2月20日発売のモード誌『SPUR』（シュプール）4月号の表紙に登場する。 ■のん演じる、クラシックな品格と自由な遊び心が共鳴するファッションストーリー 『SPUR』4月号では「JOYisyours!／笑顔になれる服が着たい」と題して、ハッピーでポジティブな春のファッションを大特集。 表紙を飾るのは、俳優・アーティストとして多方面で活躍す