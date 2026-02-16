ただでさえスゴいのに……超ド迫力のワイドボディに！2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」において、KUHL（クールジャパン）は「クールレーシング SPEC-D ワイドボディ GRヤリス（以下、ワイドボディGRヤリス）」を出展しました。ワイドボディGRヤリスは、D1グランプリなどのドリフト競技との関わりが深いKUHL（クールジャパン）が、「派手なワイドボディのクルマ