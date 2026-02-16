ただでさえスゴいのに……超ド迫力のワイドボディに！

2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」において、KUHL（クールジャパン）は「クールレーシング SPEC-D ワイドボディ GRヤリス（以下、ワイドボディGRヤリス）」を出展しました。

ワイドボディGRヤリスは、D1グランプリなどのドリフト競技との関わりが深いKUHL（クールジャパン）が、「派手なワイドボディのクルマをドリフトでかっこよく魅せる」をテーマに展開する「SPEC-D」シリーズの一環として製作されたカスタムカーです。

【画像】超カッコいい！ これが「迫力あり過ぎ」な「GRヤリス」です！ 画像で見る（30枚以上）

そのエクステリアは、片側50mmと大きく張り出したオーバーフェンダーや3段式の巨大なウイングが、ベースモデルをさらに上回る強烈なインパクトを与えています。

また、前後のバンパーやアンダーディフューザー、サイドステップ、レーシングボンネットなどが統一感のあるスタイリングを演出しています。

ボディカラーには、クールジャパンが「今年のメインカラー」と位置づける「ミリタリーマッド」がラッピングされています。

ミリタリーマッドは、少しグレーみがありつつも、光の加減で緑のようにも見える絶妙な色合いが意識されており、ワイドボディGRヤリスの立体感をさらに際立たせています。

そのほか、足元にはヴェルズ・クローネの鍛造19インチアルミホイール「KR05」が装着されます。

なお、ワイドボディGRヤリスは車検対応となっています。また、目玉となる巨大なウィングはマイナーチェンジ前のモデルにも装着可能であるといいます。

クールジャパンの担当者は、ワイドボディGRヤリスについて次のように話します。

「ワイドボディGRヤリスの製作にあたって一番苦労したのは、オーバーフェンダーです。

特に、データと実寸を合わせるのが非常に大変でした。

ちなみに、今回展示している個体の製作をはじめたのは10月ころです。そのため、完成までにおよそ3か月を要しています。

ワイドボディGRヤリスはコンプリートカーとしてだけではなく、パーツ単体での販売も予定しています。

価格はフルキットで約150万円、大型ウイング単体では30万円ほどとなる見込みです。

東京オートサロン2026にワイドボディGRヤリスを出展してみて、その反響の大きさを肌で感じています。

やはり、リアの3段ウイングの注目度が高く、『スゴい羽（ウイング）だ！』と多くの方が写真を撮影していました。

また、お客様からは『この仕様のまま見積もりを作成してほしい』とのお問い合わせをいただきました」

※ ※ ※

クールジャパンでは、ワイドボディGRヤリスのほかに「GR86」をベースとした「クールレーシング SPEC-D with アウトロード GR86」や「クール アウトロード GR86」などのカスタムカーを出展していました。

これらはいずれも「ミリタリーマッド」のラッピングが施されており、東京オートサロン2026のクールジャパンブースを代表するモデルとして多くの来場者の注目を集めていました。